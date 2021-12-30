В четверг появилась информация о том, что хавбек Микаэль Кюизанс предпочёл перебраться из «Баварии» в итальянскую «Венецию», а не в российский ЦСКА. Впрочем, «РИА Новости» располагает другой информацией, ссылаясь на источник, который знаком с ситуацией. Он назвал информацию об отказе Кюизанса ЦСКА неправдой и сказал, что переговоры продолжаются.

22-летний Микаэль Кюизанс в сезоне 2021/2022 сыграл за «Баварию» только 56 минут в двух матчах. При этом в кубковой игре против «Бремера» французский полузащитник отметился голом и результативной передачей на партнёра.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Микаэля Кюизанса в 5 миллионов евро.