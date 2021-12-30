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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Грулёв рассказал о споре с таксистом по поводу «Динамо»

30 Декабря 2021 • 20:35 Комментировать

Вячеслав Грулёв, защищающий цвета московского «Динамо», рассказал о том, как ему довелось поспорить с таксистом. Водитель говорил о бардаке в российском футболе, не понимая, что рядом с ним находится футболист столичного клуба. В какой-то момент таксист начал говорить о «Динамо».  

«Никто там не заиграет - ни Макаров, ни Захарян, ни Тюкавин. Ещё один персонаж там есть, слева играет - кажется, Грулёв фамилия, тоже ничего из него не выйдет. Захаряна деньги погубят, вот увидишь», - передаёт Грулёв цитату таксиста.

По словам Грулёва для sport24, он доказывал водителю автомобиля его неправоту, однако он все равно остался при своём мнении.

После первой части сезона «Динамо» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Сандро Шварца отстаёт на два зачётных балла. Чемпионат России возобновится после каникул в конце зимы.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Вячеслав Грулёв
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