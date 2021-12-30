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​«Кто это вообще?»: Червиченко раскритиковал «Спартак» за трансфер

30 Декабря 2021 • 20:26 Комментировать (1)

В четверг было официально объявлено о пополнении в рядах «Спартака». Московский клуб приобрёл права на Леона Классена – 21-летнего защитника, ранее защищавшего цвета «Тироля». По поводу сделки высказался Андрей Червиченко, который в своё время был президентом «красно-белых».

«Леон Классен - кто это вообще? Мне кажется, «Спартак» решил переплюнуть «Локомотив» по абсурдности покупок и трансферных действий», - высказался Червиченко, чьи слова приводит «РИА Новости».

Червиченко не понимает, как «Спартак» может спасти текущее положение (команда занимает девятое место в РПЛ), подписывая таких игроков, как Леон Классен, Даниил Хлусевич и Илья Свинов. При этом экс-президент клуба назвал «хорошим» трансфер Шамара Николсона.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Леон Классен
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
lazarevs08
30 Декабря 2021 в 20:57
А Николсона червяк , конечно же знал очень хорошо и следил за ним))) Посмотрел статистику после покупки о "одобрил". И кого он ждал? Бомжевских бразильцев тоже никто у нас не знал пока в деле не увидели Олимпиаду они не выиграли. Фалькао к нам не поедет)))
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