​Грулёв рассказал о пожеланиях смерти от фанатов «Спартака»

Во время недавнего дерби Москвы между «Спартаком» и «Динамо» на поля завязывалась потасовка. Одним из активных её участников был форвард «бело-голубых» Вячеслав Грулёв. В интервью для sport24 22-летний футболист вспомнил о той ситуации.

По словам Грулёва, у него не было цели кого-то спровоцировать. Потасовку динамовец объяснил обычными эмоциями.

Также Вячеслав Грулёв привёл текст некоторых сообщений, которые он получал от фанатов «Спартака» в социальных сетях.

«На кого ты там полез, клоун? Ходи и оглядывайся теперь», «Желаю смерти тебе и всем твоим родным», - привёл содержание сообщений Грулёв.

В средине октября «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью со счётом 2:2.