Губерниев обратился к противникам Fan ID

Телеведущий и комментатор Дмитриев Губерниев отреагировал на введение закона о Fan ID, согласно которому теперь для посещения футбольных матчей в России необходимо оформлять паспорт болельщика. Оказалось, что он является сторонником подобного нововведения.

«Я не вижу проблемы в получении паспорта болельщика, тем более что он оформляется в течение секунд пяти. А бузить сейчас не нужно: не будете выполнять требования — не будете на стадионы ходить. Вы сделаете хуже лишь себе. Назло маме отморозите уши», - заявил Губерниев в интервью для «Спорт-Экспресс».

По его словам, закон сильно не повлияет на уровень посещаемости. Более того, Губерниев считает, что в период пандемии скопление людей на трибунах является небезопасным для здоровья.