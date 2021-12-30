Путин подписал закон о FAN ID – он вступит в силу со следующего лета

Закон о FAN ID окончательно принят – президент страны Владимир Путин подписал соответствующий документ. Теперь для того, чтобы посещать футбольные матчи российской Премьер-лиги, каждый желающий должен оформить себе так называемый паспорт болельщика.

Отметим, что закон вступит в силу со следующего лета, а именно с 1 июня 2022 года. Ранее против подобных нововведений протестовали фанатские объединения некоторых клубов первенства.

В частности, следовать новым правилам отказались болельщики «Зенита» и «Спартака».

Также стоит добавить, что FAN ID может быть «заморожен», если гражданином будет нарушен общественный порядок на отдельно взятом мероприятии, передает ТАСС.