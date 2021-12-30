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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Путин подписал закон о FAN ID – он вступит в силу со следующего лета

30 Декабря 2021 • 18:33 Комментировать (2)

Закон о FAN ID окончательно принят – президент страны Владимир Путин подписал соответствующий документ. Теперь для того, чтобы посещать футбольные матчи российской Премьер-лиги, каждый желающий должен оформить себе так называемый паспорт болельщика.

Отметим, что закон вступит в силу со следующего лета, а именно с 1 июня 2022 года. Ранее против подобных нововведений протестовали фанатские объединения некоторых клубов первенства.

В частности, следовать новым правилам отказались болельщики «Зенита» и «Спартака».

Также стоит добавить, что FAN ID может быть «заморожен», если гражданином будет нарушен общественный порядок на отдельно взятом мероприятии, передает ТАСС.

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Евро-Футбол.Ру,
fan id
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
frei
30 Декабря 2021 в 19:16
Ну и к чему оно приведет, кроме падения и без того плохой посещаемости? Оо На футбол кроме фанатов мало кто на постоянной основе ходит. На условные евро или чм оно ещё выглядело осмысленным, но зачем оно нужно рядовому дяде Васе из Урюпинска, который просто хочет отдохнуть?Оо Футбол только для "федерально значимых", корочеОо Ну и фанаты, которым буквально швабру к задницам поднесли, точно юмор не оценят.
Underdog !
30 Декабря 2021 в 18:37
Контроль, контроль.... Скоро в туалет нельзя будет сходить без ID метки
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