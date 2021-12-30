Уже совсем скоро под бой курантов мы будем встречать новый год. Переворачивая календарь, хочется забыть всё плохое и вспоминать только хорошее. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выделяет самые милые моменты уходящего года с участием людей из мира футбола.

Летом Валерий Карпин принял сборную России. Перед каждой международной паузой на матчи сборных тренер надолго уезжал из дома, заставляя свою жену и, главное, дочерей скучать. Зато какими милыми получались моменты, когда Карпин возвращался…

В конце лета сборная России ещё под руководством Станислава Черчесова активно готовилась к выступлению на чемпионате Европы. После одной из тренировок милое видео показала пресс-служба национальной команды. Форвард Артём Дзюба не просто откликнулся на просьбу сделать фотографию с маленьким ребёнком. Футболист смог развеселить мальчика и даже немного с ним понянчился.

Самое милое видео дня найдено



После тренировки наши болельщики попросили Дзюбу сфотографироваться с ребёнком. Кэп успокоил малыша, сделал фото и даже развеселил сурового мальчугана. pic.twitter.com/LktZtrvXix — Сборная России (@TeamRussia) May 24, 2021

Под конец года «Зенит» поучаствовал в милой акции, посвящённой проблеме бездомных животных. Футболисты питерской команды вышли на игру с щенками на руках. На эту акцию обратили внимание СМИ и футбольные фанаты не только в России, но и за рубежом.

Летом СМИ активно рассказывали историю фаната Лионеля Месси по имени Эрнан. Ему 100 лет, и он записывает все голы Месси в свою тетрадку. Информация дошла до звёздного футболиста. Лео записал видеообращение к этому фанату. Судя по видео, Эрнан не до конца верил, что Месси действительно обращается к нему.

Криштиану Роналду даже дома много работает над собой, что позволяет ему в 36 лет находиться в замечательной физической форме. Но португалец немало времени проводит и со своими родными. Не так давно любители футбола обсуждали милое видео, на котором Роналду учил своего сына Матео произносить «siuu» - своё фирменное празднование гола.

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После октябрьского матча между сборными Колумбии и Бразилии юный любитель футбола смог прорваться через охранников и подбежать к звёздному Неймару. Только посмотрите на эмоции парня – он просто рыдал!

A emoção do pequeno colombiano ao encontrar o Neymar Jr.



Valeu pelo carinho! pic.twitter.com/Z5QrB1mLn2 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 11, 2021

Для Антона Заболотного футбольный год завершился очень удачно – форвард оформил дубль в матче против тульского «Арсенала», и ЦСКА отпраздновал победу со счётом 2:0. После этого Заболотный смог расслабиться и уделить всё своё внимание детям. Футболист даже показал, как он катается с сыновьями на горке.