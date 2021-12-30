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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Не могу назвать лучшего футболиста в России, у нас их нет»: Смородская оценила выступления местных игроков

30 Декабря 2021 • 17:19 Комментировать (1)

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не смогла определить лучшего российского игрока по итогам 2021 года. Она считает, что в стране нет таких стабильных исполнителей, как, например, Роберт Левандовски в «Баварии».

«Назвать лучшего футболиста в России за этот год я не могу, их у нас нет. Есть только те, которые показывают время от времени хороший футбол. Если бы у меня была возможность прямо сейчас что-то изменить в нашем футболе, я бы немедленно убрала лимит. Уберем лимит — отрегулируем рынок», - прокомментировала экс-чиновница в интервью для «РБ Спорт».

По ее словам, в таком случае местные клубы смогут приглашать футболистов из различных стран, что повлияет на развитие отечественных игроков. «В футболе слишком много проходимцев и дилетантов», - подытожила Смородская.

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Евро-Футбол.Ру,
Ольга Смородская
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
lazarevs08
30 Декабря 2021 в 17:58
Лучший футбольный менеджер в РПЛ? Не могу назвать, их у нас нет. Футболисты хоть иногда игру показывают, менеджеры - никогда. Если прямо сейчас предложили что то изменить в нашем футболе, предложил бы убрать смородских, кикнадзе, федунов подальше, как можно дальше и запретить про футбол не только говорить, но и думать.
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