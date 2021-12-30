«Не могу назвать лучшего футболиста в России, у нас их нет»: Смородская оценила выступления местных игроков

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не смогла определить лучшего российского игрока по итогам 2021 года. Она считает, что в стране нет таких стабильных исполнителей, как, например, Роберт Левандовски в «Баварии».

«Назвать лучшего футболиста в России за этот год я не могу, их у нас нет. Есть только те, которые показывают время от времени хороший футбол. Если бы у меня была возможность прямо сейчас что-то изменить в нашем футболе, я бы немедленно убрала лимит. Уберем лимит — отрегулируем рынок», - прокомментировала экс-чиновница в интервью для «РБ Спорт».

По ее словам, в таком случае местные клубы смогут приглашать футболистов из различных стран, что повлияет на развитие отечественных игроков. «В футболе слишком много проходимцев и дилетантов», - подытожила Смородская.