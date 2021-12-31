Дзюба едет к Слуцкому, «Зенит» выписывает замену из Самары, а Гвардиола продал игрока «Барселоне»: трансферы и слухи недели

Главные новости о возможных и состоявшихся переходах

Находимся мы на пороге Нового года и официального открытия траснферного рынка, с чем всех и поздравляем! На 31-е декабря событий тоже накопилось с избытком. «Евро-футбол.ру» резюмирует, что произошло в мире агентов и трансферов за прошедшую неделю. По традиции, самые интересные новости, слухи, свершившиеся и «не очень» переходы собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

Артём Дзюба нужен Леониду Слуцкому

Самый массированный косяк слухов прошлой недели ударил по Артёму Дзюбе. Сначала проскользнула информация, что форвард сам не хочет сидеть в запасе, а потом, что просто не нужен Сергею Семаку. В любом случае, инсайдеры хором уверяют – контракт Дзюбы с «Зенитом» продлён не будет, а значит, уже этой зимой Артём может покинуть Санкт-Петербург, чтобы клуб получил хоть какие-то деньги.

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Претендент на Дзюбу всего один. Казанский «Рубин» готов заплатить порядка 2 миллионов евро за немедленный трансфер Артёма. Леониду Слуцкому нужен опытный нападающий с российским паспортом, ведь эксперименты с Игнатьевым и Климовым давно провалились. «Зенит» не прочь отдать форварда зимой, Артём Дзюба давно уже перестал быть основополагающей фигурой в атаке чемпиона.

Настолько же подвешенное состояние и у Сердара Азмуна. Пока его родственники выбирают дом во Франции, на горизонте появился «Ньюкасл». Англичане готовы предложить чуть больше, чем «Лион», поэтому питерский клуб теперь не согласен на три миллиона евро. Задача «Зенита» - выручить за иранца максимально возможную сумму зимой, потому что о продлении контракта с Азмуном больше информации не появляется.

«Зенит» включился в борьбу за Миранчука и подписал Сергеева?

Каждую неделю вспыхивают новые сообщения о будущем Алексея Миранчука. Кажется, «Аталанта» уже смирилась с уходом российского полузащитника и вывесила ценник в 15 млн евро (12 сразу + бонусы). В первых рядах назывались две команды Серии А – «Верона» и «Дженоа», стремящиеся подписать в полузащиту креативную единицу. Но внезапно появилась информация и о двух загадочных клубах из вне. Итальянские инсайдеры (Педулла и Скира) уверяют, что один из них – питерский «Зенит», однако добавляют, что Алексей Миранчук возвращаться в РПЛ не горит желанием. Подтверждает эту мысль и агент футболиста Вадим Шпинёв.

Переход, который куда реальнее – трансфер Ивана Сергеева из «Крыльев». Форвард уже прошёл медицинское обследование и даже согласовал личный контракт с питерским клубом. Кажется, трансфер неминуем, осталось договориться только по сумме. Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко сообщил прессе, что «Зенит» уже прислал официальное предложение, переговоры начались.

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«Реал» следит за Арсеном Захаряном

Новость о предметном интересе и существующем предложении мадридского «Реала» всё-таки оказалась фейком, желанием подогреть интерес к Арсену. Однако столько дыма напустили инсайдеры, что сделка кажется реальной. Раскрыты даже стороны, ведущие переговоры. Бывший спортивный директор «Реала» Предраг Миятович и агент Луки Модрича Владо Лемич консультировались с Желько Бувачем по возможному трансферу Арсена Захаряна. А что, фамилии все созвучные, похоже на правду.

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Европейские чемпионаты

«Барселона» выкупила игрока у Гвардиолы

Случилось первое серьёзное подписание «Барселоны» для Хави (не умоляя заслуг ветерана Дани Алвеса, который ждёт дозаявочный период, чтобы вновь сыграть за Каталонию). У «Манчестер Сити» выкуплен испанец Ферран Торрес, 21-летний вингер обошёлся каталонцам в 55 миллионов евро, ещё 10 могут прилететь в Манчестер в качестве бонусов. О деталях трансфера рассказал даже Хосеп Гвардиола. Ферран Торрес, когда узнал о предложении «Барселоны», лично пришёл в кабинет к главному тренеру и сказал, что хочет уйти. «Сити» противиться не стал и решил солидно заработать. А «Барселоне» из-за дорогого подписания теперь предстоит новая чистка. Речь идёт о расторжении аренд Люка де Йонга и Юсуфа Демира, а к давно продающимся Коутиньо и Умтити добавится Серджиньо Дест, разочаровавший Хави.