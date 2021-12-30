Сёмин - болельщикам: «Давайте верить в сборную и удачу в еврокубках»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин обратился к болельщикам посредством инстаграм-аккаунта. Специалист призвал фанатов верить в национальную команду России и в успешное выступление клубов РПЛ в еврокубках.

«Дорогие болельщики! Несмотря ни на что, давайте верить в сборную и удачу в еврокубках. Верить во все то, что может принести нам радость! Побед вам везде и всегда», - гласит сообщение тренера в социальной сети.

В марте сборная России сыграет в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира-2022. Соперником подопечных Валерия Карпина будет Польша.

В еврокубках от России продолжают участие петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Оба клуба выступят в плей-офф Лиги Европы.