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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин - болельщикам: «Давайте верить в сборную и удачу в еврокубках»

30 Декабря 2021 • 13:34 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин обратился к болельщикам посредством инстаграм-аккаунта. Специалист призвал фанатов верить в национальную команду России и в успешное выступление клубов РПЛ в еврокубках.

«Дорогие болельщики! Несмотря ни на что, давайте верить в сборную и удачу в еврокубках. Верить во все то, что может принести нам радость! Побед вам везде и всегда», - гласит сообщение тренера в социальной сети.

В марте сборная России сыграет в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира-2022. Соперником подопечных Валерия Карпина будет Польша.

В еврокубках от России продолжают участие петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Оба клуба выступят в плей-офф Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин
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