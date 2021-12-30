Боярский: «Дзюба - настоящий лидер «Зенита» и может оставаться им ещё несколько лет»

Артист театра и кино, болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на слухи об уходе форварда Артёма Дзюбы.

«Я уже привык к Дзюбе и не хочу, чтобы он уходил. Он настоящий лидер «Зенита» и может продолжать им быть еще несколько лет», - передает слова Боярского «Спорт-экспресс».

Сегодня, 30 декабря, журналист Экрем Конур сообщил, что 33-летний голеадор отказался подписывать новый трудовой договор с петербургским клубом. Ему на замену «сине-бело-голубые» рассматривают форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Игрок уже прошел медицинский осмотр в «Зените» и готовится к подписанию контракта.