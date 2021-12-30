Агент Сергеева высказался о трансфере в «Зенит»

Футбольный агент Юрий Штромбергер, который представляет интересы центрфорварда самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, высказался касательно будущего своего клиента.

«Сергеев прошел медобследование в «Зените». На этом пока все. Готовность к переходу? Сергеев приехал на медосмотр, конечно, он готов», - рассказал агент в интервью «Спорт-экспрессу».

Сергеев может заменить на острие атаки Артёма Дзюбу. 33-летний бомбардир близок к смене клубной прописки из-за истекающего контракта.

В сезоне-2021/2022 Иван провел 20 матчей в составе «Крыльев Советов», забил восемь мячей и сделал шесть голевых передач.