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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Зените» отреагировали на информацию об уходе Дзюбы

30 Декабря 2021 • 12:36 Комментировать

Петербургский «Зенит» не получал предложений по нападающему Артёму Дзюбе, у которого истекает трудовое соглашение с «сине-бело-голубыми». Об этом в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» поведал гендиректор клуба Александр Медведев.

«Уходит ли Дзюба? Все, что пишут - глупая инсинуация. Ни одного предложения по Артему в клуб не поступало», - рассказал руководитель.

Ранее турецкий инсайдер сообщил, что Дзюба решил не продлевать контракт с «сине-бело-голубыми». Договор рассчитан до конца текущего сезона.

В текущем розыгрыше РПЛ форвард провел 17 матчей, забил десять голов и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Александр Медведев
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