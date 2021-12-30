В «Зените» отреагировали на информацию об уходе Дзюбы

Петербургский «Зенит» не получал предложений по нападающему Артёму Дзюбе, у которого истекает трудовое соглашение с «сине-бело-голубыми». Об этом в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» поведал гендиректор клуба Александр Медведев.

«Уходит ли Дзюба? Все, что пишут - глупая инсинуация. Ни одного предложения по Артему в клуб не поступало», - рассказал руководитель.

Ранее турецкий инсайдер сообщил, что Дзюба решил не продлевать контракт с «сине-бело-голубыми». Договор рассчитан до конца текущего сезона.

В текущем розыгрыше РПЛ форвард провел 17 матчей, забил десять голов и отдал четыре результативные передачи.