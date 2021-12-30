Дзюба принял решение о своём будущем в «Зените»

Центрфорвард Артём Дзюба решил покинуть петербургский «Зенит». 33-летний нападающий отказался от нового контракта с «сине-бело-голубыми», утверждает в своем твиттер-аккаунте инсайдер Экрем Конур.

Источник рапортует, что у Дзюбы есть много вариантов продолжения карьеры в России и Европе. Ранее СМИ сообщали об интересе к Артёму со стороны казанского «Рубина».

Форвард выступает за петербургскую команду с 2015 года. За «Зенит» он сыграл 234 поединка, отметившись 105 забитыми мячами и 69 ассистами.

Срок трудового договора Дзюбы истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро.