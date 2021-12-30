ЦСКА заинтересовался полузащитником «Лилля»

Турецкий полузащитник Юсуф Язиджи имеет вариант трудоустройства в российском чемпионате. По информации Karar, 24-летний футболист французского «Лилля» попал в шорт-лист московского ЦСКА, подыскивающего усиление в среднюю линию.

Кроме ЦСКА, в трансфере Язиджи заинтересованы стамбульский «Галатасарай» и «Ньюкасл». Самые высокие шансы подписать Юсуфа у английского клуба.

В сезоне-2020/2021 полузащитник принял участие в 21 поединке, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Трансферная стоимость турка оценивается в 15 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «Лиллем» рассчитано до 2024 года.