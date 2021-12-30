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Кварацхелия - лучший футболист Грузии в 2021 году

30 Декабря 2021 • 09:17 Комментировать (1)

Хавбек казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия получил признание у себя на родине. Как сообщила пресс-служба клуба в «Инстаграме», 20-летнего полузащитника признали лучшим футболистом Грузии по итогам 2021 года.

В уходящем году Кварацхелия принял участие в шести поединках за национальную команду в отборе чемпионата мира-2022. В этих играх полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами.

В составе «Рубина» Хвича сыграл 15 матчей в рамках Премьер-лиги. Он отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Ранее в СМИ ходили слухи об интересе к игроку со стороны «Вест Хэма» и «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Хвича Кварацхелия
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Комментарии (1)
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Tavadi
30 Декабря 2021 в 10:01
в сборной тянет
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