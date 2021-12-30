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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раскрыты планы ЦСКА на зимнее трансферное окно

30 Декабря 2021 • 09:11 Комментировать

Стали известны трансферные планы московского ЦСКА на январь. Как сообщается в телеграм-канале журналиста Ивана Карпова, «армейцы» намерены подписать этой зимой трех новичков.

Футболисты будут приобретены в центральную линию и группу атаки. Ранее сообщалось, что в в сферу интересов «армейцев» входят Хесус Медина («Нью-Йорк Сити») и Микаэль Кюизанс, выступающий за мюнхенскую «Баварию».

Руководство хочет усилить команду, чтобы выполнить задачи на сезон. ЦСКА должен финишировать в топ-3 Премьер-лиги и выиграть Кубок России.

По итогам 18 туров подопечные Алексея Березуцкого занимают четвертое место в таблице РПЛ. «Армейцы» отстают от идущего третьим «Сочи» на один балл.

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ЦСКА Москва
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