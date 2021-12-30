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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Норвежцы покоряют РПЛ

30 Декабря 2021 • 05:22 Комментировать

Сборная Норвегии по футболу не блистает особыми заслугами. Однажды играла на чемпионате Европы, трижды пробивалась на мировой чемпионат, где лучшим её достижением был выход в первый раунд плей-офф. Норвегия страна северная и лыжи норвежцам ближе. Однако бывает такое стечение обстоятельств, что в одном месте и в одно время появляются игроки, которые могут решать определённые задачи.

Сегодня в Норвегии есть Эрлин Холлан и Мартин Эдегор. Выйти на чемпионат мира в Катар у них не получилось, но какие их годы, тем более что и остальные футболисты подтягиваются по уровню к своим лидерам. Внимание к норвежскому футболу повысилось после победы чемпиона этой страны «Будё-Глимта» над «Ромой» 6:1 в рамках Лиги конференций. К тому же в этом клубе оказался голкипер с российским паспортом Никита Хайкин, который попал в сферу интересов «Зенита» (хотя кто только туда не попадал).

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В предрождественские дни выяснилось, что в РПЛ перебираются ещё два игрока с норвежскими корнями. Почему такой спрос на игроков северной страны со стороны нашего чемпионата? Давайте разбираться.

На минувшей неделе «Ростов» и «Краснодар» подписали двух норвежских игроков. «Быки» пополнились форвардом полюбившегося многим в нашей стране клуба из Заполярья «Будё-Глимта» Эриком Ботхеймом. 21-летний форвард всю карьеру провёл в родной стране, выступая за сборные всех возрастов, за исключением главной команды, вероятность вызова в которую у него заметно возросла. Через три дня ещё один юный футболист пополнил ряды РПЛ. «Ростов» заключил контракт с Магнусом Кнудсеном, который защищал цвета «Лиллестрёма». Стоит отметить, что в каждом из случаев сделки прошли легко и без особых затруднений. Ни одного из игроков продавать не хотели, но по причине хороших предложений отказываться норвежцы не рискнули.

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Считается, что скандинавские игроки легко приживаются в России. Их не пугает климат, а уровень футбола сопоставим с тем, что они показывают у себя на родине. В том же «Ростове» Кнудсен стал четвёртым игроком из Скандинавии. Стоит отметить, что перешедшие игроки не стали первыми представителями своей страны в элитном российском дивизионе. Говоря о Норвегии, сразу же вспоминается Эрик Хаген. Мощный защитник был одним из столпов обороны питерского «Зенита». После двух лет выступлений за питерский клуб Хаген уехал в АПЛ, но там у него не пошло, и он вернулся в родную Норвегию. В «Рубине» примерно в то же время играл Эрген Яллан. Любопытно, что оба игрока после завершения своей карьеры заявляли о том, что принимали участие в договорных матчах в России. Ещё один известный в России игрок из Норвегии – Стефан Страндберг, который в последние несколько лет мечется между «Краснодаром» и «Уралом».

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В настоящее время в том же «Ростове» числится Матиас Норманн, который ныне находится в аренде в «Норвиче», а в ЦСКА есть проявляющий себя лишь временами Бохинен. Таким образом, норвежские легионеры имеют свою историю в РПЛ, а с приходом скандинавов в «Ростов» и «Краснодар» в ней открываются две новые страницы.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Краснодар Будё-Глимт Матиас Норманн Эмиль Бохинен
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