​В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Орешкевичу

В Беларуси появилась информация о том, что «Спартаку» интересен полузащитник Ярослав Орешкевич, защищающий цвета «Динамо» из Бреста. Дмитрий Зеленов, который возглавляет пресс-службу московского клуба, дал комментарий на этот счёт. Представитель «красно-белых» назвал информацию «фантазиями».

Стоит сказать, что «Спартак» недавно пригласил нового главного тренера – команду принял итальянец Паоло Ваноли. Перед ним была поставлена задача по финишу в зоне еврокубков. На текущий момент «красно-белые» занимают только девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.