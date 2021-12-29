​Захарян – на 11 месте по стоимости молодых игроков в мире

Под конец года эксперты авторитетного портала transfermarkt пересмотрели цены на футболистов российской Премьер-лиги. Мы уже рассказывали о том, что талантливый хавбек «Динамо» Арсен Захарян теперь оценивается в 12 миллионов евро. Если взять в расчёт игроков не старше 18 лет, то Захарян занимает 11 место по оценочной стоимости.

Стоит сказать, что самым дорогим игроком в этой возрастной категории является Джуд Беллингхем из «Боруссии». Его оценивают в 75 миллионов евро.

Добавим, что талант Арсена Захаряна ранее отмечали в Европе. Футболист «Динамо» попадал в рейтинги самых многообещающих молодых игроков.