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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Лион» сделал новое предложение «Зениту» по Азмуну слухи

29 Декабря 2021 • 23:25 Комментировать

«Лион» продолжает работать в направлении осуществления трансфера Сердара Азмуна. По данным RMC Sport, французский клуб сделал новое предложение «Зениту» в размере 4 миллионов евро. Отмечается, что с самим иранцем «ткачи» уже договорились.

«Зенит» сможет отпустить Сердара Азмуна только тогда, когда найдёт ему замену, подчёркивает источник.

В сезоне 2021/2022 Сердар Азмун провёл за «Зенит» 21 матч во всех соревнованиях. На счету иранского форварда 10 голов и 4 результативных паса на партнёров. Действующий контракт 26-летнего игрока с питерским клубом истекает в конце текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Зенит Сердар Азмун трансферы футбола - зима 2022
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