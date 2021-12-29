«Лион» продолжает работать в направлении осуществления трансфера Сердара Азмуна. По данным RMC Sport, французский клуб сделал новое предложение «Зениту» в размере 4 миллионов евро. Отмечается, что с самим иранцем «ткачи» уже договорились.

«Зенит» сможет отпустить Сердара Азмуна только тогда, когда найдёт ему замену, подчёркивает источник.

В сезоне 2021/2022 Сердар Азмун провёл за «Зенит» 21 матч во всех соревнованиях. На счету иранского форварда 10 голов и 4 результативных паса на партнёров. Действующий контракт 26-летнего игрока с питерским клубом истекает в конце текущего сезона.