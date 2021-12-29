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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Уткин подшутил над «Матч ТВ» на фоне возможной отмены молодёжного чемпионата мира по хоккею

29 Декабря 2021 • 23:09 Комментировать

Прямо в эти минуты решается вопрос о будущем молодёжного чемпионата мира по хоккею. Турнир может быть отменён из-за случаев коронавируса в командах. Журналист Василий Конов, который работает на «Матч ТВ», в своём телеграм-канале K/On/Off держит руку на пульсе, публикуя свежую информацию. Василий Уткин, известный футбольный комментатор, не упустил возможности подшутить над каналом «Матч ТВ».

«Да брось, Вась! Какое это [возможная отмена молодёжного чемпионата мира по хоккею] имеет значение?» - обратился Уткин к Конову.

«У вас же «Холоп» 31 декабря. И «Полицейский с Рублёвки…» - раскритиковал журналист программу федерального телеканала.

Стоит сказать, что «Матч ТВ» регулярно критикуют и в мире футбола, поскольку самые интересные матчи РПЛ нередко показываются на «Матч Премьер», то есть посмотреть их можно только платно.

Следить за судьбой молодёжного чемпионата мира по хоккею любители спорта могут на страницах нашего партнёра - LiveResult

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Василий Уткин Матч ТВ
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