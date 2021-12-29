​Уткин подшутил над «Матч ТВ» на фоне возможной отмены молодёжного чемпионата мира по хоккею

Прямо в эти минуты решается вопрос о будущем молодёжного чемпионата мира по хоккею. Турнир может быть отменён из-за случаев коронавируса в командах. Журналист Василий Конов, который работает на «Матч ТВ», в своём телеграм-канале K/On/Off держит руку на пульсе, публикуя свежую информацию. Василий Уткин, известный футбольный комментатор, не упустил возможности подшутить над каналом «Матч ТВ».

«Да брось, Вась! Какое это [возможная отмена молодёжного чемпионата мира по хоккею] имеет значение?» - обратился Уткин к Конову.

«У вас же «Холоп» 31 декабря. И «Полицейский с Рублёвки…» - раскритиковал журналист программу федерального телеканала.

Стоит сказать, что «Матч ТВ» регулярно критикуют и в мире футбола, поскольку самые интересные матчи РПЛ нередко показываются на «Матч Премьер», то есть посмотреть их можно только платно.