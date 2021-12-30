​Какие желания загадали футболисты и тренеры на Новый год

Новогодние праздники – то время, когда нужно загадывать желания. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» снова может похвастаться инсайдерской информацией – мы перехватили письма Деду Морозу от некоторых представителей футбольного мира. Фамилии в этих письмах указаны не были, поэтому точно идентифицировать авторов мы не можем. Возможно, вам, дорогие читатели, удастся разобраться.

«Хочу, чтобы в год тигра в моей команде играли действительно бесстрашные тигры, а не беззубые котики. Валерий».

«Дед Мороз, я, во-первых, тебя приветствую. Твой подарок я уже получил – у меня появилась новая интересная работа. Теперь хочу форму полевого командира – надоело работать под прикрытием. Станислав».

«Хочу, чтобы в новом году один тренер с именем на букву «В» слёзно умолял меня вернуться в команду. И пусть публично скажет, что без меня побед не будет. Тогда, может, приеду. Артём».

«Дедушка Мороз, я тут недавно вспомнил, что мне должны акции одного популярного футбольного клуба. Помоги-ка вернуть должок, будь другом. Шамиль».

«Благодарю тебя, Дед Мороз, за возможность посетить Италию. Только я просил туристическую поездку, почему с меня тут требуют голы? Разберись с этим в новом году, пожалуйста. Александр».

«Дорогой Дед Мороз. Возможно, ты не прочитал моё письмо в прошлом году, поэтому повторяю – хочу, чтобы хотя бы на сезон в Лиге чемпионов выступали только команды из России. И прошу отмены лимита. И сельдерей. Сергей».

«Дед Мороз, хочу, чтобы в новом году гороскопы были более точными, а то выбирать тренеров стало сложно. Зарема».

«Хочу, чтобы в год столетия мы разорвали всех и решили главную задачу – попали в еврокубки! Леонид».

«Дед Мороз, если ты читаешь это письмо, то сделай так, чтобы в 2022 году ввели запрет на работу журналистов. Я на новой должности не так давно, а уже достали! Ашот».

«Дорогой Дед Мороз! Хочу восьмой мячик в коллекцию. И деньжат бы побольше. Лео».

«Спасибо тебе, Дед Мороз, за возвращение в родной клуб. Теперь хочу загадать, чтобы овцы не блеяли, и я вернулся в шикарный особняк. Криштиану».

«Хочу, чтобы в реальном футболе можно было делать так же, как в виртуальном – начать карьеру заново, если клуб влез в долги. Хосеп».

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«Дед Мороз, сделай так, чтобы чемпионат мира проводился раз в год, а лучше – два раза в год. Джанни и Арсен».

«Дорогой Дед Мороз! Когда год назад я просил у тебя Суперлигу, рядом со словом «проект» я написал слово «долгосрочный», а не «двухдневный». Прошу всё исправить. Флорентино».

«Говорят, что я думаю только о себе, но на самом деле это не так. Для себя в новом году даже просить ничего не буду, попрошу для других. Желаю всем командам иметь по одному такому игроку, как я. Тогда и голы будут, и трофеи придут. Скромняга из Швеции».