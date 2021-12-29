«Ростов» усилил свою центральную линию, огласив о переходе белорусского полузащитника Александра Селявы. Последним клубом 29-летнего футболиста было минское «Динамо».

В прошедшем сезоне Селявы считался одним из ключевых исполнителей своей команды, приняв участие в 27 поединках местного первенства. В них хавбеку удалось записать на свой счет две результативные передачи.

Пресс-служба «Ростова» сообщает, что контракт с игроком подписан до лета, но при этом включена опция продления. О финансовых составляющих сделки пока неизвестно.

Напомним, что на данный момент ростовчане занимают 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ после сыгранных 18 туров.