Пять причин, почему хотелось бы увидеть союз ЦСКА и Марко Николича

Перед Новым годом российских инсайдеров тряхануло. Сначала написали, что Марко Николич возглавит ЦСКА, и дело это уже решено, а через пару часов Нобель Арустамян опроверг информацию, добавив, что «армейцы» максимально доверяют Алексею Березуцкому. Кто в итоге окажется прав, узнаем в январе, однако нам показалось, что союз ЦСКА и Марко Николича смотрится очень перспективно. Давайте разберём, почему.

Николич знаком с реалиями российского футбола

Важнейший критерий в условиях нынешнего времени. Иностранные тренеры, прибывающие в РПЛ, мерят всё по лекалам европейского футбола, какого-то своего опыта, но не представляют, что у нас клубом могут руководить сразу несколько человек, да ещё и плести интриги за спиной друг друга. Так вот попал Руй Витория, ещё не до конца понимает во что ввязывается Паоло Ваноли. А Марко Николич на личном опыте увидел все странности российского футбола, побывал едва ли не в эпицентре, и за полтора года не позволил себе опустить руки. Настоящий профессионал.

Николич умеет давать результат при минимальном ресурсе

Но быть просто профессионалом мало. Можно закрывать глаза на странности руководства, принимать его нелепые решения, молчать, не конфликтовать, но при этом проигрывать все матчи и ходить довольным. С Марко же такого не было. Без трансферов, половинчатым составом «Локомотива» он составил из команды боеспособную единицу, которая с блеском выиграла Кубок России, в финале обыграв очень симпатичные «Крылья Советов», и заняла второе место в РПЛ. Николич повторил клубный рекорд 1995-го года, выиграв весной 11 матчей подряд, и всё это при минимальных трансферных вливаниях.

Марко обладает тренерским стилем

Николичу очень сложно было принимать «Локо» после Сёмина. Дополнительное психологическое давление, недоверие болельщиков, странная политика руководства. Но за чередой сложностей «Локомотив» развивался – это было видно. И речь даже не про достойные (по соотношения цена – качество) результаты, а про игру, её рисунок. Николич сделал из «Локо» тренерскую команду, поставив пусть и не самый смелый, доминирующий футбол, но на максимум отточив контратаки. Увидев «Локомотив» Николича вы сразу понимали, во что он играет, отличали от «железнодорожников» Сёмина или, например, Гисдоля.

Игроки ЦСКА подходят под футбол Николича

С этим, кстати, сейчас проблемы в ЦСКА. «Армейцы» играют неплохо, но понять во что они хотят играть, с каким рисунком, при Алексее Березуцком получается очень редко. А ведь в ЦСКА собраны игроки, идеально подходящие как раз Марко Николичу. Тут и таранный форвард Антон Заболотный, который будет цепляться за выносы. Тут и Чидера Эджуке, для которого идеальна игра на свободном пространстве – контратаки, скидки, забросы. Креативные Дзагоев, Ахметов, Бохинен, которым нужна одна передача для вскрытия обороны. Атакующие защитники (Фернандес и Зайнутдинов), способные создать массу проблем молниеносными подключениями и умеющие при этом обороняться.

При Николиче прогрессирует молодёжь

А в центр поля Марко Николич уже по привычке поставит Максима Мухина, которого он и открыл для большого футбола. Понятно, что серб молодёжи доверял не от хорошей жизни, но при нём воспитанники «Локомотива» именно что прогрессировали. Куликов, Магкеев, Мухин и Рыбчинский стали твёрдыми игроками основы, получилось адаптировать к РПЛ Лисаковича, сверкнули совсем юные тогда Иосифов и Титков. Для молодого состава ЦСКА опытный тренер с таким подходом, умеющий строить грамотный футбол при минимальных вливаниях, - находка. Поэтому кажется, что союз Марко Николича и ЦСКА выглядит очень перспективно, и хотелось бы его увидеть в наступающем году.