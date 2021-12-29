Какие 8 клубов сыграют в 2022 году под китайским «допингом», и ВАДА с этим ничего не сделает

2022 календарный год по китайскому календарю будет годом тигра. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило обратить внимание на клубы, которым в следующем году может помочь китайский «допинг» в виде сопутствующей удачи. Такой «допинг» не запрещён, так что санкций от ВАДА точно не последует.

«Халл Сити»

Прозвище «тигры» имеет «Халл Сити» - тот самый английский клуб, в котором на протяжении четырёх месяцев довелось поработать Леониду Слуцкому. Россиянина на тренерском мостике нет уже давно, а «Халл» с тех пор особенно не прибавил. По итогам сезона 2019/2020 «тигры» вылетели в третий по рангу дивизион, но с первой же попытки вернулись в Чемпионшип. Теперь «Халл Сити» борется за выживание. Наступающий год «тигра» даёт фанатам надежду на то, что клуб останется во втором дивизионе и, возможно, в сезоне 2022/2023 станет уже претендентом на возвращение в элиту.

«УАНЛ Тигрес»

Год назад «УАНЛ Тигрес» впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов в зоне КОНКАКАФ. В следующем году мексиканский клуб может рассчитывать на повторение успеха. Едва ли для завоевания трофея хватит одного лишь прозвища «тигры», но в сложные моменты удача «Тигресу» вполне может улыбнуться.

«Спортинг» Лиссабон

«Луч-Энергии» больше нет на карте профессиональных клубов России, так что с поиском «тигров» у нас возникли сложности. Переключаясь на других представителей семейства «кошачьих», в центре внимания оказывается «Спортинг» из Лиссабона. В 2021 году «львы» впервые за 19 лет стали чемпионами Португалии и смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. В наступающем году «Спортинг» рассчитывает на новые успехи.

«Енисей»

«Тигров» в России мы не отыскали, зато отыскали «львов» в лице «Енисея». На зимние каникулы красноярцы ушли на девятой позиции в турнирной таблице первенства ФНЛ. От топ-4 «Енисей» отстаёт всего лишь на восемь очков, так что возвращение в Премьер-лигу вполне реально. Тем более что год тигра наступает.

«Астон Вилла»

Прозвище «львы» носит и английская «Астон Вилла». Недавно команду принял Стивен Джеррард, и определённый прогресс уже наметился. В 2022 году бирмингемцы могут рассчитывать на своё укрепление в статусе середняка английской Премьер-лиги. Для команды Джеррарда это будет успехом.

«Атлетик»

«Львами» называют и «Атлетик» из Бильбао, хотя это прозвище клуба не особенно распространено. По крайней мере, в русскоязычной среде болельщиков. За прозвищем «львы» у «Атлетика» стоит предание. Согласно ему, римляне бросили Святого Маманта на съедение львам, однако животные улеглись у его ног. В честь Святого Маманта и был назван домашний стадион басков – «Сан-Мамес». В 2022 году «Атлетик» может постараться замахнуться на попадание в еврокубки. Сейчас «львы» являются середняком Примеры.

«Сандерленд»

Ещё один клуб из Англии попал в нашу подборку. Это «Сандерленд», который носит прозвище «чёрные коты». Не так давно эта команда выступала в элите, но в наши дни она представляет лишь Лигу 1 – третий по рангу футбольный дивизион своей страны. Там «Сандерленд» на текущий момент занимает второе место. Наступающий год тигра позволяет «чёрным котам» надеяться на повышение в классе сначала до Чемпионшипа, а затем, возможно, и до Премьер-лиги.

«Гомель»

К семейству кошачьих относятся и рыси. Клуб с таким прозвищем мы нашли в Беларуси. В 2021 году «Гомель» в первом сезоне после возвращения в элитный дивизион смог занять четвёртое место. В год тигра «рыси» будут стараться замахнуться на что-то большее и финишировать в тройке Высшей лиги.