В мире футбола всегда появляется очень много слухов, которые так любят обсуждать болельщики. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило подготовить несколько материалов о слухах, которые всплывали в информационном пространстве в 2021 году. Для начала мы поговорим о громких слухах из числа нейтральных, то есть тех, которые, по сути, не могут сбыться или не сбыться.

«Зенит» отказался от участия в Суперлиге

В апреле в футбольном мире грянул гром – 12 клубов объявили о создании Суперлиги. 9 из них быстро передумали и отказались от участия в проекте. Появлялись слухи о том, что оказаться в Суперлиге мог и российский клуб, а именно «Зенит» - чемпион РПЛ последних лет. Впрочем, питерцы якобы быстро отказались. Вариантов у них не было, ведь «Газпром» спонсирует УЕФА и Лигу чемпионов.

Кто развалил Суперлигу

Продолжая тему Суперлиги, стоит вспомнить о слухах, касающихся быстрого развала проекта. 6 топ-клубов Англии первым включили заднюю передачу, что, по сути, поставило крест на турнире. Сложно представить лигу с приставкой «супер» без представителей АПЛ, правда? Поговаривали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил клубам налогами и проблемами с подписанием иностранцев. После этого шестёрка клубов АПЛ отказалась откалываться от действующей системы.

Отцу Холанна пришлось прятаться в туалете

Известный агент Мино Райола уже достаточно давно работает над будущим Эрлинга Холанна. Ещё весной он вместе с отцом футболиста общался с руководителями разных клубов, в частности с боссами «Барселоны». Переговоры с каталонским клубом представители Холанна пытались скрыть. Слухи говорили о том, что Мино Райола и отец футболиста в аэропорту разделились – агент стянул на себя внимание прессы, а папа Холанна в это время прятался в туалете. План провалился, поскольку фотографы знали, что Райола прилетел не один. После отъезда агента они продолжали дежурить в аэропорту и застали родителя норвежского игрока.

Зинченко играл за взятки

На Украине посреди года информационное пространство взорвали слухи о том, что Александр Зинченко в своё время играл за сборную Украины за взятки. Якобы «Уфа» в 2016 году платила деньги Михаилу Фоменко, возглавлявшему тогда украинскую национальную команду. Игровые минуты Зинченко в сборной уфимцам якобы были нужны для возможности осуществления трансфера игрока в «Манчестер Сити». Как известно, в Англии игрокам с минимумом игрового времени в сборной очень сложно получить разрешение на работу, особенно если речь идёт о сборных не из числа топовых.

Моуринью «слили» в «Тоттенхэме»

В апреле Жозе Моуринью был уволен из «Тоттенхэма». После ухода португальца в прессе то и дело появлялись слухи о том, что тренера «сливали» футболисты. Отношения между командой и тренером якобы зашли в тупик после провала «шпор» в плей-офф Лиги Европы. С тех пор игроки больше не хотели играть за Моуринью. В Англии говорили, кто некоторые футболисты даже решили отпраздновать увольнение Особенного, когда оно случилось.

Роналду сбежал от блеющих овец

Под конец лета Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». Вскоре после своего возвращения звёздный форвард сменил жильё. Ходили слухи о том, что одна из причин, по которым Роналду уехал из особняка, заключалась в блеянии овец с расположенной в этом районе фермы. Животные якобы мешали форварду отдыхать и восстанавливаться.

Роналду стал жертвой аферистки

И снова о Криштиану Роналду. Не так давно в прессе ходили слухи о том, что звёздный футболист стал жертвой аферистки. Женщине-турагенту якобы удалось снять со счёта Роналду почти 300 тысяч евро. Оформила она всё это дело как оплату за путешествия, которые Криштиану не совершал. Возможно, женщине казалось, что для португальца неважно, что там происходит с его банковским счётом. Снять деньги аферистке удалось благодаря документам, которые она однажды получила от самого Роналду при оформлении путёвок.

В «ПСЖ» пожалели о трансфере Рамоса

Летом уходящего года «ПСЖ» подписал Серхио Рамоса. Испанец долгое время не мог дебютировать за французский клуб из-за травмы. Слухи говорили о том, что боссы «ПСЖ» успели пожалеть о подписании Рамоса. Дело не в нахождении игрока в лазарете, а в его поведении – в руководстве гранда Лиги 1 считали Серхио слишком высокомерным по отношению к одноклубникам и представителям штаба.

У Кумана возникли проблемы с психикой

Незадолго до увольнения с должности главного тренера «Барселоны» Рональд Куман столкнулся с проблемами с психикой. В СМИ просочилась информация о том, что голландский специалист обратился к врачам и пожаловался на панические атаки. Поговаривали, что проблемы Кумана были связаны с постоянным давлением, с которым он сталкивался в работе. При этом сам тренер проблемы со здоровьем отрицал.