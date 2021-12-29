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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Даже не рассматриваю варианты из России, я категорически против агрессии»: Лучший бомбардир чемпионата Украины исключил трансфер в РПЛ

29 Декабря 2021 • 15:43 Комментировать (9)

Нападающий сборной Украины и «Днепра-1» Артём Довбик, который возглавил список лучших бомбардиров УПЛ по итогам первой половины сезона, заявил, что в ни в коим случае не собирается обсуждать возможный трансфер с клубами из России.

«Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Даже не рассматриваю такие варианты. Я люблю Украину и в первую очередь хочу, чтобы в нашей стране наступил мир», - рассказал Довбик в интервью для местного портала Tribuna.

Также он вспомнил интересный эпизод, когда в украинской прессе появились слухи о его переезде в РПЛ. По словам форварда, в тот момент к нему сразу позвонил отец, чтобы высказать свое недовольство.

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Евро-Футбол.Ру,
Днепр-1 Артем Довбик
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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
crocodile
29 Декабря 2021 в 16:33
вы зачем удалили коммент, дурачки?)
ILLNAT
29 Декабря 2021 в 16:40
Все банально предсказуемо...
crocodile
29 Декабря 2021 в 16:48
наверное папа Д. Ватраса звонит и ругается: шо ты пишешь на российском языке почти без ошибок
ILLNAT
29 Декабря 2021 в 16:25
Ну и зачем администрация ЕФ выкладывает здесь столь провокационные темы ? ) Чтобы потом удалять комментарии ? ) Тем более утром была здесь статья, с громким заголовком - Футбол вне политики.)
Сами себе противоречите,господа.)
ILLNAT
29 Декабря 2021 в 16:26
Интересно,чего Мокцим напишет? )
crocodile
29 Декабря 2021 в 16:42
Мцокцим играет в кальмара с Ульяной и цалдатиками: эпизод "из подвала выйдет один"
Zenituwka
29 Декабря 2021 в 15:52
Я конечно понимаю украинцев, но при чем тут футбол?
overkill666
29 Декабря 2021 в 16:14
чтобы активизровались ватники и начался срач, не очевидно разве? )
crocodile
29 Декабря 2021 в 16:55
при том, что это вопрос этики и личного отношения к происходящему. постоянное отрицание существования Украины, как государства, красной линией проходит через всю официальную российскую политику.
для определенной части украинцев это представляет меньшую проблему, чем невозможность заработать желаемые деньги - отсюда и украинские работники-мигранты в России, в т.ч. "интернет-мигранты", как и автор данной заметки.
гораздо большее число украинцев одобрит слова Довбика, потому что для них потенциальные деньги в России не имеют значения. политическое давление, факты агрессии и военное вмешательство налицо. при подобных обстоятельствах играть в футбол в России, стыдливо прикрываясь листочками в виде "енто вне палитеги" и "я жеш только в футбол играю", было бы моветоном.
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