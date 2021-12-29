«Даже не рассматриваю варианты из России, я категорически против агрессии»: Лучший бомбардир чемпионата Украины исключил трансфер в РПЛ

Нападающий сборной Украины и «Днепра-1» Артём Довбик, который возглавил список лучших бомбардиров УПЛ по итогам первой половины сезона, заявил, что в ни в коим случае не собирается обсуждать возможный трансфер с клубами из России.

«Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Даже не рассматриваю такие варианты. Я люблю Украину и в первую очередь хочу, чтобы в нашей стране наступил мир», - рассказал Довбик в интервью для местного портала Tribuna.

Также он вспомнил интересный эпизод, когда в украинской прессе появились слухи о его переезде в РПЛ. По словам форварда, в тот момент к нему сразу позвонил отец, чтобы высказать свое недовольство.