Хлусевич: «Задача «Спартака» - победа в РПЛ»

Полузащитник Даниил Хлусевич, перебравшийся в московский «Спартак» из тульского «Арсенала», планирует побороться за чемпионский титул вместе с «красно-белыми».

«Знаю задачу клуба - победа в чемпионате. Этого давно не было, болельщики ждут. Приложу все усилия для этого», - приводит слова футболиста Sport24.

О переходе 20-летнего игрока в «Спартак» было объявлено в начале ноября. Он подписал контракт до 2026 года. Соглашение между сторонами вступит в силу 1 января 2022 года.

В этом сезоне Даниил провел 16 матчей в РПЛ, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.