Состояние Федуна выросло на 3,41 млрд долларов в 2021 году

Издание Forbes представило рейтинг самых разбогатевших россиян в уходящем году. Десятое место в этом списке занял Леонид Федун, который является владельцем московского «Спартака». Его состояние увеличилось на 3,41 миллиарда долларов.

Источник подчеркивает, что владелец «красно-белых» обогатился за счет увеличения цен на нефть в 2021 году.

«Спартак» неудачно провел первую часть сезона в российской Премьер-лиге. Столичная команда после 18 туров занимает лишь девятое место в турнирной таблице. Подопечные Паоло Ваноли отстают от лидирующего «Зенита» на 15 баллов.