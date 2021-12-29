Ветеран ЦСКА: «Ломовицкий - бездарь, у него нет таланта»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о переходе полузащитника Александра Ломовицкого из «Спартака» в казанский «Рубин». Футболист заключил с новым клубом долгосрочный контракт на 4,5 года.

«Правильно ли сделал «Спартак»? Конечно! Ломовицкий - бездарь. Если у человека нет таланта, его и не появится. Другую голову на плечи не пришить», - передает слова эксперта «Спорт-экспресс».

Напомним, что Ломовицкий – воспитанник академии «красно-белых». В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги хавбек поучаствовал в 14 поединках, в которых сделал голевую передачу и получил желтую карточку.