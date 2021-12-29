Агент: «Не удивлюсь, если Смолов окажется в ЦСКА»

Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на информацию о возможном переезде нападающего Фёдора Смолова в другой чемпионат. Не так давно в СМИ сообщалось, что форвард имеет вариант трудоустройства в МЛС и Испании.

Впрочем, Сафонов считает, что футболист может остаться в российском чемпионате, если сборная пробьется на ЧМ-2022.

«Не удивлюсь, если Смолов окажется в ЦСКА. Если сборная выйдет на ЧМ, думаю, он постарается остаться в России», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Сборная России примет участие в стыковых матчах весной 2022 года. Первым соперником подопечных Валерия Карпина будет Польша. Игра состоится в Москве.