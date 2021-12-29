Керк объяснил, почему перешёл в «Локомотив»

Вингер московского «Локомотива» Гирано Керк рассказал, почему решил продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.

«Ко мне проявляли интерес из Франции, Италии и Германии, однако никто предоставил гарантий. У них не было плана, как сделать меня лучше. А вот в России такой план был. Я пообщался на эту тему с Рангником, и он рассказал мне, как все будет. Мне понравился предложенный вариант. Поэтому выбор пал на «Локомотив», - приводит слова футболиста Voetbal International.

В этом сезоне Премьер-лиги 26-летний голландец сыграл 11 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.