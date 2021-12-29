Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Керк объяснил, почему перешёл в «Локомотив»

29 Декабря 2021 • 11:40 Комментировать

Вингер московского «Локомотива» Гирано Керк рассказал, почему решил продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.

«Ко мне проявляли интерес из Франции, Италии и Германии, однако никто предоставил гарантий. У них не было плана, как сделать меня лучше. А вот в России такой план был. Я пообщался на эту тему с Рангником, и он рассказал мне, как все будет. Мне понравился предложенный вариант. Поэтому выбор пал на «Локомотив», - приводит слова футболиста Voetbal International.

В этом сезоне Премьер-лиги 26-летний голландец сыграл 11 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гирано Керк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Декабря
14:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Ломовицкого подтвердил, что игрок не хотел покидать «Спартак»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Тульский «Арсенал» приобрёл защитника «Рубина» Степанова официально
14:26 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» решил продлить контракт с Айртоном
14:08 · Россия. Премьер-лига
В суд был подан иск о банкротстве ЦСКА – юрист клуба прокомментировал
13:42 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич: «Задача «Спартака» - победа в РПЛ»
13:35 · Россия. Премьер-лига
Состояние Федуна выросло на 3,41 млрд долларов в 2021 году
13:20 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА: «Ломовицкий - бездарь, у него нет таланта»
12:48 · Россия. Премьер-лига
Черданцев возмущён предложением снизить порог штрафуемой скорости в Москве 2
12:25 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Не удивлюсь, если Смолов окажется в ЦСКА»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Керк объяснил, почему перешёл в «Локомотив»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Ломовицкий сменил «Спартак» на «Рубин» официально
10:26 · Россия. Премьер-лига
Сабитов: «Захарян – это бриллиант, сверкающий на футбольном поле» эксклюзив
10:12 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» не интересуется нападающим «Бока Хуниорс»
08:45 · Россия. Премьер-лига
Широков отреагировал на трансфер Сергеева в «Зенит»
08:29 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис - о назревающем трансфере «Зенита»: «Я так понимаю, это замена Дзюбе»
Все новости
Рекомендуем