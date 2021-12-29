Хавбек столичного «Спартака» Александр Ломовицкий перебрался в казанский «Рубин». Об этом рапортует пресс-служба москвичей. Трудовое соглашение 23-летнего игрока с новым клубом рассчитано на 4,5 года.

«Красно-белые» поблагодарили полузащитника за годы, проведенные в клубе, и пожелали ему удачи в дальнейшей карьере.

Ломовицкий присоединится к казанской команде на зимних тренировочных сборах.

Напомним, что Александр является воспитанником академии «Спартака». За первую команду он провел 46 поединков.

По итогам 18 туров РПЛ «Спартак» занимает девятое место, а «Рубин» идет десятым.