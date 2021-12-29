Бывший главный тренер юношеской сборной России и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал вручение премии «Первая пятёрка» 18-летнему полузащитнику московского «Динамо» Арсену Захаряну.

- Захарян проявляет себя ярко – это бриллиант, сверкающий на футбольном поле. У него классный дриблинг и чувство партнёров, хороший пас и поставленный удар. Шварц – молодец, что доверяет и даёт возможность играть молодым. Если они думают головой и понимают, что имеют реальный шанс закрепиться в основном составе, то должны слушать тренера и играть в тот футбол, который он им предлагает.

В «Динамо» сейчас воцарилась гармония. Там установился баланс между молодыми игроками и опытными, которые приехали из европейских стран и понимают идеи Шварца. Что касается Гисдоля, то у него сильно энергозатратный футбол, не выдерживаемый ветеранами, которым нужна игровая аритмия с большими паузами. Поэтому «Локомотиву» требуется голодная до футбола молодёжь, которая бы выкладывалась по максимуму и лезла на поле из кожи вон.