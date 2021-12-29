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Сабитов: «Прогресс года – «Динамо», разочарования – менеджменты «Локомотива» и «Спартака» эксклюзив

29 Декабря 2021 • 09:48 Комментировать

Бывший главный тренер юношеской сборной России и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги 2021 года для российского футбола в нескольких номинациях.

- Яркие события года – третье подряд чемпионство «Зенита» и первый за много лет выигрыш «Спартаком» еврокубковой группы. Открытие года – «Крылья Советов» с Сергеевым, забившим кучу голов в ФНЛ. В Премьер-лиге он только начал играть и имеет хороший потенциал. «Динамо» – прогресс года. Ещё весной было видно поступательное движение команды Шварца, и сейчас она не просто так борется за первое место с величественным «Зенитом». В принципе, в последнем туре «Динамо» ничем не уступило питерцам. На сегодняшний момент это единственный российский клуб, конкурентоспособный «Зениту» по игре и составу.

Разочарования года – менеджменты «Локомотива» и «Спартака». «Железнодорожники» при Николиче показывали хороший футбол, но в руководство пришёл Рангник, который пригласил другого тренера, а сам покинул клуб. В итоге Гисдоль остался без помощи, скажем так, своего куратора, а его методика не подошла российским футболистам – из-за интенсивности у них пошли травмы. «Спартак» же не уговорил остаться Тедеско, который привёл команду ко второму месту в чемпионате. Витория проработал только полгода, а что будет с Ваноли, вообще непонятно. Неизвестно, всплывёт «Спартак» в следующем году или нет.

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Локомотив Москва Спартак Москва Динамо Москва Чемпионат России Равиль Сабитов РПЛ
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