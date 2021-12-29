Широков отреагировал на трансфер Сергеева в «Зенит»

Бывший футболист сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Роман Широков отреагировал на информацию о трансфере нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в петербургский «Зенит». Экс-игрок высказался о том, получится ли у новичка адаптироваться в стане чемпиона страны.

«Зенит» грамотно делает в том плане, что Сергеев может адаптироваться, не сразу бросая его в пекло. Пока есть и Азмун, и Дзюба. Когда Сергеев адаптируется, они уже определят, может ли он дальше», - передает слова Романа Vseprosport.ru.

Ранее сообщалось, что Сергеев прошел медицинский осмотр в петербургском клубе. «Зениту» осталось договориться с «Крыльями» о сумме компенсации за трансфер 26-летнего бомбардира.

На счету нападающего шесть голов и четыре результативные передачи в 18 поединках этого сезона РПЛ.