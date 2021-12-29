Канчельскис - о назревающем трансфере «Зенита»: «Я так понимаю, это замена Дзюбе»

Экс-игрок «МЮ» и национальной команды России, а ныне футбольный эксперт Андрей Канчельскис отреагировал на новость о переходе в петербургский «Зенит» нового форварда. В ближайшие дни ряды «сине-бело-голубых» должен пополнить Иван Сергеев из самарских «Крыльев Советов».

«Я так понимаю, это замена Дзюбе. Для Сергеева переход в «Зенит» - хорошее событие. Самое главное, чтобы он проявил свои лучшие качества», - передает слова эксперта «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне российской Премьер-лиги 26-летний нападающий провел 18 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей (два – с пенальти) и четыре результативные передачи.