Футбол вне политики или как быстро загубить свою карьеру

Московский «Локомотив» две недели назад объявил о подписании контракта с защитником донецкого «Шахтёра» Марком Мампасси. 18-летний игрок всю свою карьеру провёл в Донецке, но за главную команду так и не сыграл, выступая в последнем сезоне на правах аренды за «Мариуполь». Не берёмся судить о необходимости покупки игрока «железнодорожниками», но реакция на один из рядовых переходов была весьма неоднозначной. В первую очередь со стороны украинских поклонников футбола. Мампасси обвинили в том, что он выбрал деньги, а не игру, а в худшем случае Марка даже называют сепаратистом и предателем Родины! О громких переходах в стан враждующих команд – в этой статье.

Напряжённые отношения между Украиной и Россией на политической арене уже давно создают проблемы спортсменам. Достаточно вспомнить историю на последней летней Олимпиаде между Марией Ласицкене и Ярославой Могучих. Отметим, что обе спортсменки повели себя очень грамотно и толерантно. В футболе же уже случалось нечто подобное истории с Мампасси. Три года назад питерский «Зенит» пополнился одним из лучших защитников УПЛ Ярославом Ракицким. За игрока донецкого «Шахтёра» было заплачено 10 млн евро, но ни у кого не вызывает сомнений, что этот трансфер – один из самых важных за последние годы для «Зенита». Ракицкий уже принёс очень много пользы клубу. С другой стороны, получив много критики в свой адрес на Родине, Ярослав через 10 месяцев после перехода в российский клуб объявил о завершении карьеры в сборной.

Очевидно, что напряжённые политические отношения между Украиной и Россией практически ставят «крест» на международной карьере футболистов, выступающих за противоположную сторону. Поэтому появление новых Ворониных, Диканей, Калиниченко и Тимощуков в РПЛ под очень большим вопросом… Конечно, называть «предателями Родины» Ракицкого и Мампасси не нужно, и на роль «футбольных предателей» они тоже вряд ли претендуют, в отличие от более известных в мире случаев. Когда речь заходит о неожиданной смене команды, то все вспоминают переход Луиша Фигу в 2000-м из «Барселоны» в «Реал». Зажигалки, мобильники, мусор и даже свиная голова летели в португальца, когда он подавал угловые в «Эль-Классико». В Каталонии ещё долго не могли простить главного «футбольного предателя века»…

Луис Энрике, проделавший подобный путь до Фигу, Нойер, перешедший из «Шальке» в «Баварию», Гётце, перебравшийся в лучшую немецкую команду из дортмундской «Боруссии» – все они получали свою долю критики. В России очень много говорили про переход Владимира Быстрова из «Зенита» в «Спартак» и обратно! Артём Дзюба тоже пережил подобную историю. Сегодня игроки не выступают за талисман на майке, они играют, чтобы обеспечить себя и свою семью. И вряд ли их кто-то вправе осуждать.

Константин Лицин