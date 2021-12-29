Футбол вне политики или как быстро загубить свою карьеру

Напряжённые отношения между Украиной и Россией на политической арене уже давно создают проблемы спортсменам. Достаточно вспомнить историю на последней летней Олимпиаде между Марией Ласицкене и Ярославой Могучих. Отметим, что обе спортсменки повели себя очень грамотно и толерантно. В футболе же уже случалось нечто подобное истории с Мампасси. Три года назад питерский «Зенит» пополнился одним из лучших защитников УПЛ Ярославом Ракицким. За игрока донецкого «Шахтёра» было заплачено 10 млн евро, но ни у кого не вызывает сомнений, что этот трансфер – один из самых важных за последние годы для «Зенита». Ракицкий уже принёс очень много пользы клубу. С другой стороны, получив много критики в свой адрес на Родине, Ярослав через 10 месяцев после перехода в российский клуб объявил о завершении карьеры в сборной.
Очевидно, что напряжённые политические отношения между Украиной и Россией практически ставят «крест» на международной карьере футболистов, выступающих за противоположную сторону. Поэтому появление новых Ворониных, Диканей, Калиниченко и Тимощуков в РПЛ под очень большим вопросом… Конечно, называть «предателями Родины» Ракицкого и Мампасси не нужно, и на роль «футбольных предателей» они тоже вряд ли претендуют, в отличие от более известных в мире случаев. Когда речь заходит о неожиданной смене команды, то все вспоминают переход Луиша Фигу в 2000-м из «Барселоны» в «Реал». Зажигалки, мобильники, мусор и даже свиная голова летели в португальца, когда он подавал угловые в «Эль-Классико». В Каталонии ещё долго не могли простить главного «футбольного предателя века»…
Луис Энрике, проделавший подобный путь до Фигу, Нойер, перешедший из «Шальке» в «Баварию», Гётце, перебравшийся в лучшую немецкую команду из дортмундской «Боруссии» – все они получали свою долю критики. В России очень много говорили про переход Владимира Быстрова из «Зенита» в «Спартак» и обратно! Артём Дзюба тоже пережил подобную историю. Сегодня игроки не выступают за талисман на майке, они играют, чтобы обеспечить себя и свою семью. И вряд ли их кто-то вправе осуждать.
Константин Лицин
никогда и нигде не существовало спорта вне политики, и футбол не исключение.
на него, кстати, в свое время, многие савецкие функционеры положили, потому что "в алимийском зачети худболь приносить токмо одну мядаль". то есть, нема смысла тратить силы на команду, которая далеко не ясно выиграет ли, когда можно твердо рассчитывать на условные 10 медалей в других видах спорта, за те же временные и финансовые затраты.
шоб жеш странам Западнага блока таки утереть нос (при этом вытирая жеппу газеткой прявда).
что касается Ракицкого и украинского африканца, то они особенно то никакой карьеры и не губили. и да, это их выбор, по большому счету, как и любого другого свободного человека.
и точно так же любой другой свободный человек может выразить по этому поводу свое отношение.
А футбол и политика вещи не разделимые,нравится ли нам это или нет.В конце концов,футбол это часть жизни,часть культуры,это бизнес,вокруг которого вертятся миллиарды долларов.Как же тут без политики?
да, о политике мы еще не раз услышим.
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