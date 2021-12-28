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«Аталанте» нужен Азмун, но клуб не готов удовлетворить его требования по зарплате слухи

28 Декабря 2021 • 21:44 Комментировать
Зенит
...
Уфа
05.03 19:00

Недавно стало известно, что окончательно сорвались переговоры между «Зенитом» и «Лионом» по трансферу нападающего Сердара Азмуна. Французы уладили детали личного контракта с игроком, но питерский клуб отказался продавать его, сославшись на отсутствие полноценной замены.

Оказалось, что «Лион» - не единственная команда, которая проявляет активный интерес к иранцу. Как свидетельствует Sky Sports Italia, за Азмуном следит «Аталанта». В Бергамо считают форварда идеальным игроком в пару к Дувану Сапате.

По всей видимости, итальянцы планируют пригласить футболиста летом на правах свободного агенты. В то же время, «Аталанта» наверняка не сможет удовлетворить требования Азмуна по зарплате, передает источник. У него есть предложения с условиями около трех миллионов евро в год, а бергамаски не готовы платить больше двух.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Аталанта Сердар Азмун
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ЗЕНИТ УФА
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