Недавно стало известно, что окончательно сорвались переговоры между «Зенитом» и «Лионом» по трансферу нападающего Сердара Азмуна. Французы уладили детали личного контракта с игроком, но питерский клуб отказался продавать его, сославшись на отсутствие полноценной замены.

Оказалось, что «Лион» - не единственная команда, которая проявляет активный интерес к иранцу. Как свидетельствует Sky Sports Italia, за Азмуном следит «Аталанта». В Бергамо считают форварда идеальным игроком в пару к Дувану Сапате.

По всей видимости, итальянцы планируют пригласить футболиста летом на правах свободного агенты. В то же время, «Аталанта» наверняка не сможет удовлетворить требования Азмуна по зарплате, передает источник. У него есть предложения с условиями около трех миллионов евро в год, а бергамаски не готовы платить больше двух.