Бывший главный тренер юношеской сборной России и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит» и вероятное движение в обратном направлении Артёма Дзюбы.

- Я бы на месте «Зенита», раз у клуба есть такие возможности, приобретал бы всех одарённых футболистов из России. Если питерцы положили глаз на Сергеева, то отлично, пусть берут его, и пусть он за них играет. В «Зените» у Сергеева будут партнёры уровня национальных сборных, поэтому он может заиграть там гораздо лучше, чем в «Крыльях Советов».

Дзюба в «Рубине»? Я не знаю, правда это или слух. Но думаю, что если Артём перейдёт в казанский клуб, то только выиграет от этого. У него хорошие отношения со Слуцким, они оба любят пошутить и находятся на одной эмоциональной волне. Так что Дзюба должен чувствовать себя максимально комфортно с тренером Слуцким.