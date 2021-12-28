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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: Перспективный молодой игрок должен реализоваться, пока в России это никому не удалось

28 Декабря 2021 • 20:41 Комментировать

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поговорил о перспективах нового поколения российских игроков. Он подчеркнул, что на данный момент в стране образовалась хорошая молодежная сборная, но каждому из футболистов еще предстоит полностью раскрыть свой потенциал.

«Сегодня ты востребованный, перестал тренироваться и стал посредственным игроком. Перспективный молодой игрок должен реализоваться. Пока в России никто из перспективных игроков не реализовался по-настоящему», - заявил Колосков в разговоре с «РБ Спорт».

Помимо этого, специалист оценил шансы взрослой национальной команды пробиться на чемпионат мира. По его словам, Польшу можно проходить при наличии должной подготовки к противостоянию.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков
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