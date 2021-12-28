Совсем немного времени остаётся до того момента, как под звон бокалов мы проводим 2021 год и перевернём календарь. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» возрождает рубрику, пропитанную запахом мандаринов. Представляем алфавит уходящего года.

А – Акинфеев. Игорь Акинфеев поставил точку в вопросе своего возможного возвращения в сборную России, но есть мнение, что 35-летний вратарь ещё мог бы помочь национальной команде. В 2021 году Акинфеев побил рекорд Сергея Игнашевича по количеству матчей в чемпионате России. Позже капитану ЦСКА покорились две красивые отметки – 800-й матч в карьере и 500-й матч в чемпионате.

Б – «Барселона» в кризисе. Топ-клуб, который мы привыкли включать в число претендентов на победу во всех турнирах, переживает очень сложные времена. Впервые с сезона 2003/2004 «Барселоны» не будет в плей-офф Лиги чемпионов – это говорит о многом. «Сине-гранатовым» предстоит постепенно решать свои финансовые проблемы и возвращаться на топ-уровень.

В – Возвращение Роналду. Летом Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», где в своё время он и сделал себе имя. Португалец сразу принялся приносить пользу, хотя в целом «красные дьяволы» до сих пор далеки от решения максимальных задач на внутренней и европейской арене.

Г – Глейзеры. Продолжая говорить о «Манчестер Юнайтед», нельзя не вспомнить о владельцах клуба – семье Глейзеров. В 2021 году протесты фанатов «красных дьяволов» вышли на новый уровень – в начале мая они даже сорвали северо-западное дерби против «Ливерпуля».

Д – Дзюба. Артём Дзюба остаётся самым упоминаемым и самым обсуждаемым спортсменом России. В этом году компрометирующих форварда «Зенита» видео в сети не обнаруживалось, но инфоповодов и без того хватало. Главный из них – отказ Дзюбы от вызова в сборную России. В недавнем интервью нападающий дал понять, что хочет вернуться в национальную команду, но вряд ли это произойдёт при Валерии Карпине у руля.

Е – Евро-2020. Главным футбольным событием 2021 года стал Евро-2020. Сборная России на континентальном футбольном форуме, увы, разочаровала, не сумев выйти из группы, где выступали команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Ж – Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Под конец года в штаб-квартире УЕФА произошёл большой конфуз. Из-за технического сбоя Андрей Аршавин вытащил шарик с «Манчестер Юнайтед» в соперники «Вильярреалу», хотя они играли в одной группе. Далее ошибки последовали цепочкой друг за дружкой. Как следствие, результаты жеребьёвки были аннулированы, и процедуру повторили заново через пару часов.

З – Зарема. Супруга Леонида Федуна Зарема Салихова в 2021 году просто разрывала информационное пространство, раскрывая подробности деятельности «Спартака». Всё это было очень интересно сторонним наблюдателям, хотя явно шло во вред клубу. Зарема Салихова не стеснялась критиковать директоров «красно-белых» – бывших и действующих. Отдельно стоит упомянуть о «войне» Заремы с Дмитрием Поповым после его ухода с должности спортивного директора. Было жарковато, жаль недолго.

И – Италия. Сборная Италии выиграла чемпионат Европы, хотя не относилась к числу главных фаворитов турнира. Пожалуй, лишь матч 1/8 финала турнира против Австрии «скуадра адзурра» может записать себе в пассив – слишком уж тяжёлой получилась та игра. В остальном же итальянцы смотрелись сильно, что позволило им выиграть Евро впервые с 1968 года.

Реклама

Й – Йоахим Лёв. После чемпионата Европы Йоахим Лёв покинул тренерское кресло в сборной Германии. С Бундестим этот специалист отработал целых 15 лет! Главным успехом Лёва за этот период стала победа немецкой национальной команды на чемпионате мира в 2014 году.

К – Карпин. После неудачного выступления на Евро-2020 Станислава Черчесова на тренерском мостике сборной России сменил Валерий Карпин. Команда не смогла пробиться на чемпионат мира напрямую, хотя попадание в стыковые игры тоже можно считать успехом. К Валерию Карпину в российском футбольном обществе относятся по-разному. Кого-то подкупает открытость и искренность тренера, а кто-то считает, что с тренером слишком уж церемонятся. Весенние «стыки» должны склонить чаши весов в какую-то сторону.

Л – Лига конференций. В 2021 году был запущен третий клубный турнир УЕФА. С созданием Лиги конференций несколько изменился формат Лиги Европы, что помогло «Спартаку» с первого места в группе выйти сразу в 1/8 финала сильнейшего клубного турнира континента вместо 1/16.

М – Месси. Лионеля Месси долгие годы нещадно критиковали за то, что он ничего не выигрывал на международном уровне. В 2021 году звёздный аргентинский нападающий, наконец, поставил соответствующую галочку. Месси со сборной Аргентины стал победителем Кубка Америки. В финале Лео результативными действиями не отмечался, но в целом он провёл качественный турнир, что оценили эксперты, но опять не оценили хейтеры.

Н – Новшество. Под конец года активные фанаты многих клубов РПЛ поддержали активных фанатов ЦСКА и устроили акции протеста, демонстративно покидая трибуны. Похоже, это не последняя акция фанатов, учитывая внедрение Fan ID. Несколько недель назад был принят соответствующий закон. С лета купить билет на матч чемпионата России можно только по так называемому паспорту болельщика. Фанаты выступают против – они считают, что власти хотят осуществлять тотальный контроль.

О – Отбор на чемпионат мира. В 2021 году стартовал отбор на чемпионат мира в зоне УЕФА. Прямые билеты на мундиаль в Катар получили сборные Германии, Англии, Хорватии, Голландии, Дании, Бельгии, Франции, Швейцарии, Испании и Сербии. Ещё три билета будут разыграны в конце марта в стыковых играх, за один из них будет бороться сборная России.

П – Правило гостевого гола. Споры о том, нужно ли в футболе правило гостевого гола, велись долгое время. В 2021 году УЕФА в турнирах под своей эгидой, наконец, отменил это правило. Это коснулось не только двухматчевых дуэлей, но и групповых этапов. Там при равенстве очков личные встречи сравниваются без учёта голов в гостях.

Р – Руй Витория. Летом «Спартак» сделал выбор в пользу Руя Витории – португалец принял команду перед годом столетия, то есть ожидания были серьёзными. Тем не менее, Витория отработал тренером в стане «красно-белых» всего полгода – меньше всех при Леониде Федуне. Португальскому специалисту приходилось работать в тяжелейших условиях – уход спортивного директора на старте сезона, отсутствие качественного усиления, постоянные скандалы… Тем не менее, никто это учитывать не стал, и Витория был отправлен в отставку. Любопытно, что фанаты «Спартака» до конца поддерживали Руя, несмотря на девятое место в чемпионате по итогам первой части сезона.

С – Суперлига. Создание Суперлиги – один из главных футбольных скандалов 2021 года. 12 клубов в апреле решили отколоться от действующей системы и создать свой турнир для богатых. Объявление о создании Суперлиги спровоцировало массовые акции протесты. Фанаты «Челси», например, заблокировали автобус и не пускали команду на игру Премьер-лиги. Спустя двое суток 9 из 12 клубов покинули проект. Его до сих пор поддерживают только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Т – «Тренеришки» Дзюбы. В своё время Артём Дзюба назвал Унаи Эмери «тренеришкой». В 2021 году испанец выиграл с «Вильярреалом» трофей Лиги Европы. В своё время Артём Дзюба сказал, что Роберто Манчини – это не тренер, а бизнесмен. В 2021 году итальянец выиграл у руля сборной своей страны трофей Евро-2020.

У – Уход Месси. На протяжении долгих лет Лионель Месси защищал цвета «Барселоны». Поверить в уход аргентинца было сложно, но он всё-таки перебрался в «ПСЖ». Каталонский клуб не смог предложить Месси новый контракт из-за своих финансовых проблем, правил Ла Лиги и законов Испании. Теперь Лео начал писать новую главу своей карьеры во Франции. Получается пока неважно, но после стольких лет в «Барселоне» Месси нужно время на адаптацию.

Ф – Франция. В 2021 году состоялась финальная часть не только Евро, но и младшего континентального форума УЕФА – Лиги наций. В финале сборная Франции обыграла Испанию со счётом 2:1. Дидье Дешам, к которому возникли вопросы после провала «трёхцветных» на Евро, восстановил кредит доверия, по крайней мере, до чемпионата мира.

Х – Хачатурянц. Сергей Прядкин решил оставить насиженное кресло президента РПЛ, и осенью эту должность занял Ашот Хачатурянц. Подводить какие-то первые итоги его работы пока очень рано. Но журналисты уже недовольны тем, насколько РПЛ закрывается от прессы и общественности в целом.

Ц – Церемония вручения «Золотого мяча». В 2021 году «Золотой мяч» в седьмой раз завоевал Лионель Месси. Эта награда представляет собой всего лишь итоги голосования журналистов, которые не могут быть максимально объективными, но общество продолжает относиться к нему чересчур серьёзно. Возмущённые мнения о том, почему «Золотой мяч» не отдали Роберту Левандовски, захлестнули информационное пространство. Не исключено, что France Football примет беспрецедентное решение и вручит Левандовски «Золотой мяч» за прошлый год. Тогда, как известно, награду решили не вручать из-за пандемии.

Реклама

Ч – «Челси». В начале года Роман Абрамович уволил очередного тренера. Фрэнк Лэмпард покинул тренерский мостик в «Челси», уступив место Томасу Тухелю. Пришествие немца дало эффект – уже через четыре месяца «пенсионеры» завоевали трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити».

Ш – «Шериф». Впервые в истории молдавская команда пробилась в групповой этап Лиги чемпионов. «Шериф» стал одним из открытий сильнейшего клубного турнира континента. Команда Юрия Вернидуба не просто прошла в группу, но ещё и набрала там семь очков, в частности за счёт сенсационной гостевой победы над «Реалом». Весной «Шериф» выступит в стыковых играх за путёвку в 1/8 финала Лиги Европы.

Щ – Щенки «Зенита». В начале декабря «Зенит» решил обратить внимание общественности на проблему бездомных животных. Футболисты вышли на матч с «Ростовом» с щенками на руках. Об этой акции писали спортивные СМИ многих стран.

Э – Эриксен. На старте Евро-2020 весь футбольный мир молился за здоровье Кристиана Эриксена. Датчанин перенёс остановку сердца прямо во время матча сборной Дании против Финляндии. Было страшно, но, к счастью, благодаря своевременным и профессиональным действиям медиков Эриксена спасли. Футболист перенёс операцию по имплантации дефибриллятора. Он надеется вернуться в футбол в будущем.

Ю – «Юпитер-16». В этом году клубы РПЛ обсуждали возможную реформу чемпионата. Компания Hypercube подготовила целый ряд вариантов. Пожалуй, самым обсуждаемым и приоритетным был вариант «Юпитер-16». Он подразумевал проведение 24 туров по швейцарской системе с последующим делением команд за несколько групп. Впрочем, реформы в уходящем году приняты не были.

Я – Яя Туре. Закрывает наш алфавит Яя Туре. Известный в прошлом футболист, поигравший за «Барселону» и «Манчестер Сити», полгода провёл в тренерском штабе Андрея Талалаева в «Ахмате». Заработав в России ценный опыт, Туре отправился дальше. Его агент Дмитрий Селюк ожидает, что уже очень скоро Яя примет какой-то клуб как главный тренер.