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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

2021 год в футболе одной буквой рубрика

28 Декабря 2021 • 20:41 Комментировать (3)

Совсем немного времени остаётся до того момента, как под звон бокалов мы проводим 2021 год и перевернём календарь. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» возрождает рубрику, пропитанную запахом мандаринов. Представляем алфавит уходящего года.

А Акинфеев. Игорь Акинфеев поставил точку в вопросе своего возможного возвращения в сборную России, но есть мнение, что 35-летний вратарь ещё мог бы помочь национальной команде. В 2021 году Акинфеев побил рекорд Сергея Игнашевича по количеству матчей в чемпионате России. Позже капитану ЦСКА покорились две красивые отметки – 800-й матч в карьере и 500-й матч в чемпионате.

Б – «Барселона» в кризисе. Топ-клуб, который мы привыкли включать в число претендентов на победу во всех турнирах, переживает очень сложные времена. Впервые с сезона 2003/2004 «Барселоны» не будет в плей-офф Лиги чемпионов – это говорит о многом. «Сине-гранатовым» предстоит постепенно решать свои финансовые проблемы и возвращаться на топ-уровень.

ВВозвращение Роналду. Летом Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», где в своё время он и сделал себе имя. Португалец сразу принялся приносить пользу, хотя в целом «красные дьяволы» до сих пор далеки от решения максимальных задач на внутренней и европейской арене.

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ГГлейзеры. Продолжая говорить о «Манчестер Юнайтед», нельзя не вспомнить о владельцах клуба – семье Глейзеров. В 2021 году протесты фанатов «красных дьяволов» вышли на новый уровень – в начале мая они даже сорвали северо-западное дерби против «Ливерпуля».

ДДзюба. Артём Дзюба остаётся самым упоминаемым и самым обсуждаемым спортсменом России. В этом году компрометирующих форварда «Зенита» видео в сети не обнаруживалось, но инфоповодов и без того хватало. Главный из них – отказ Дзюбы от вызова в сборную России. В недавнем интервью нападающий дал понять, что хочет вернуться в национальную команду, но вряд ли это произойдёт при Валерии Карпине у руля.

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ЕЕвро-2020. Главным футбольным событием 2021 года стал Евро-2020. Сборная России на континентальном футбольном форуме, увы, разочаровала, не сумев выйти из группы, где выступали команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Ж –  Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Под конец года в штаб-квартире УЕФА произошёл большой конфуз. Из-за технического сбоя Андрей Аршавин вытащил шарик с «Манчестер Юнайтед» в соперники «Вильярреалу», хотя они играли в одной группе. Далее ошибки последовали цепочкой друг за дружкой. Как следствие, результаты жеребьёвки были аннулированы, и процедуру повторили заново через пару часов.

ЗЗарема. Супруга Леонида Федуна Зарема Салихова в 2021 году просто разрывала информационное пространство, раскрывая подробности деятельности «Спартака». Всё это было очень интересно сторонним наблюдателям, хотя явно шло во вред клубу. Зарема Салихова не стеснялась критиковать директоров «красно-белых» – бывших и действующих. Отдельно стоит упомянуть о «войне» Заремы с Дмитрием Поповым после его ухода с должности спортивного директора. Было жарковато, жаль недолго.

ИИталия. Сборная Италии выиграла чемпионат Европы, хотя не относилась к числу главных фаворитов турнира. Пожалуй, лишь матч 1/8 финала турнира против Австрии «скуадра адзурра» может записать себе в пассив – слишком уж тяжёлой получилась та игра. В остальном же итальянцы смотрелись сильно, что позволило им выиграть Евро впервые с 1968 года.

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ЙЙоахим Лёв. После чемпионата Европы Йоахим Лёв покинул тренерское кресло в сборной Германии. С Бундестим этот специалист отработал целых 15 лет! Главным успехом Лёва за этот период стала победа немецкой национальной команды на чемпионате мира в 2014 году.

ККарпин. После неудачного выступления на Евро-2020 Станислава Черчесова на тренерском мостике сборной России сменил Валерий Карпин. Команда не смогла пробиться на чемпионат мира напрямую, хотя попадание в стыковые игры тоже можно считать успехом. К Валерию Карпину в российском футбольном обществе относятся по-разному. Кого-то подкупает открытость и искренность тренера, а кто-то считает, что с тренером слишком уж церемонятся. Весенние «стыки» должны склонить чаши весов в какую-то сторону.

ЛЛига конференций. В 2021 году был запущен третий клубный турнир УЕФА. С созданием Лиги конференций несколько изменился формат Лиги Европы, что помогло «Спартаку» с первого места в группе выйти сразу в 1/8 финала сильнейшего клубного турнира континента вместо 1/16.

ММесси. Лионеля Месси долгие годы нещадно критиковали за то, что он ничего не выигрывал на международном уровне. В 2021 году звёздный аргентинский нападающий, наконец, поставил соответствующую галочку. Месси со сборной Аргентины стал победителем Кубка Америки. В финале Лео результативными действиями не отмечался, но в целом он провёл качественный турнир, что оценили эксперты, но опять не оценили хейтеры.

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ННовшество. Под конец года активные фанаты многих клубов РПЛ поддержали активных фанатов ЦСКА и устроили акции протеста, демонстративно покидая трибуны. Похоже, это не последняя акция фанатов, учитывая внедрение Fan ID. Несколько недель назад был принят соответствующий закон. С лета купить билет на матч чемпионата России можно только по так называемому паспорту болельщика. Фанаты выступают против – они считают, что власти хотят осуществлять тотальный контроль.

ООтбор на чемпионат мира. В 2021 году стартовал отбор на чемпионат мира в зоне УЕФА. Прямые билеты на мундиаль в Катар получили сборные Германии, Англии, Хорватии, Голландии, Дании, Бельгии, Франции, Швейцарии, Испании и Сербии. Ещё три билета будут разыграны в конце марта в стыковых играх, за один из них будет бороться сборная России.

ППравило гостевого гола. Споры о том, нужно ли в футболе правило гостевого гола, велись долгое время. В 2021 году УЕФА в турнирах под своей эгидой, наконец, отменил это правило. Это коснулось не только двухматчевых дуэлей, но и групповых этапов. Там при равенстве очков личные встречи сравниваются без учёта голов в гостях.

РРуй Витория. Летом «Спартак» сделал выбор в пользу Руя Витории – португалец принял команду перед годом столетия, то есть ожидания были серьёзными. Тем не менее, Витория отработал тренером в стане «красно-белых» всего полгода – меньше всех при Леониде Федуне. Португальскому специалисту приходилось работать в тяжелейших условиях – уход спортивного директора на старте сезона, отсутствие качественного усиления, постоянные скандалы… Тем не менее, никто это учитывать не стал, и Витория был отправлен в отставку. Любопытно, что фанаты «Спартака» до конца поддерживали Руя, несмотря на девятое место в чемпионате по итогам первой части сезона.

ССуперлига. Создание Суперлиги – один из главных футбольных скандалов 2021 года. 12 клубов в апреле решили отколоться от действующей системы и создать свой турнир для богатых. Объявление о создании Суперлиги спровоцировало массовые акции протесты. Фанаты «Челси», например, заблокировали автобус и не пускали команду на игру Премьер-лиги. Спустя двое суток 9 из 12 клубов покинули проект. Его до сих пор поддерживают только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Т – «Тренеришки» Дзюбы. В своё время Артём Дзюба назвал Унаи Эмери «тренеришкой».  В 2021 году испанец выиграл с «Вильярреалом» трофей Лиги Европы. В своё время Артём Дзюба сказал, что Роберто Манчини – это не тренер, а бизнесмен. В 2021 году итальянец выиграл у руля сборной своей страны трофей Евро-2020.

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УУход Месси. На протяжении долгих лет Лионель Месси защищал цвета «Барселоны». Поверить в уход аргентинца было сложно, но он всё-таки перебрался в «ПСЖ». Каталонский клуб не смог предложить Месси новый контракт из-за своих финансовых проблем, правил Ла Лиги и законов Испании. Теперь Лео начал писать новую главу своей карьеры во Франции. Получается пока неважно, но после стольких лет в «Барселоне» Месси нужно время на адаптацию.

ФФранция. В 2021 году состоялась финальная часть не только Евро, но и младшего континентального форума УЕФА – Лиги наций. В финале сборная Франции обыграла Испанию со счётом 2:1. Дидье Дешам, к которому возникли вопросы после провала «трёхцветных» на Евро, восстановил кредит доверия, по крайней мере, до чемпионата мира.

ХХачатурянц. Сергей Прядкин решил оставить насиженное кресло президента РПЛ, и осенью эту должность занял Ашот Хачатурянц. Подводить какие-то первые итоги его работы пока очень рано. Но журналисты уже недовольны тем, насколько РПЛ закрывается от прессы и общественности в целом.

ЦЦеремония вручения «Золотого мяча». В 2021 году «Золотой мяч» в седьмой раз завоевал Лионель Месси. Эта награда представляет собой всего лишь итоги голосования журналистов, которые не могут быть максимально объективными, но общество продолжает относиться к нему чересчур серьёзно. Возмущённые мнения о том, почему «Золотой мяч» не отдали Роберту Левандовски, захлестнули информационное пространство. Не исключено, что France Football примет беспрецедентное решение и вручит Левандовски «Золотой мяч» за прошлый год. Тогда, как известно, награду решили не вручать из-за пандемии.

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Ч – «Челси». В начале года Роман Абрамович уволил очередного тренера. Фрэнк Лэмпард покинул тренерский мостик в «Челси», уступив место Томасу Тухелю. Пришествие немца дало эффект – уже через четыре месяца «пенсионеры» завоевали трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити».

Ш – «Шериф». Впервые в истории молдавская команда пробилась в групповой этап Лиги чемпионов. «Шериф» стал одним из открытий сильнейшего клубного турнира континента. Команда Юрия Вернидуба не просто прошла в группу, но ещё и набрала там семь очков, в частности за счёт сенсационной гостевой победы над «Реалом». Весной «Шериф» выступит в стыковых играх за путёвку в 1/8 финала Лиги Европы.

ЩЩенки «Зенита». В начале декабря «Зенит» решил обратить внимание общественности на проблему бездомных животных. Футболисты вышли на матч с «Ростовом» с щенками на руках. Об этой акции писали спортивные СМИ многих стран.

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ЭЭриксен. На старте Евро-2020 весь футбольный мир молился за здоровье Кристиана Эриксена. Датчанин перенёс остановку сердца прямо во время матча сборной Дании против Финляндии. Было страшно, но, к счастью, благодаря своевременным и профессиональным действиям медиков Эриксена спасли. Футболист перенёс операцию по имплантации дефибриллятора. Он надеется вернуться в футбол в будущем.

Ю – «Юпитер-16». В этом году клубы РПЛ обсуждали возможную реформу чемпионата. Компания Hypercube подготовила целый ряд вариантов. Пожалуй, самым обсуждаемым и приоритетным был вариант «Юпитер-16». Он подразумевал проведение 24 туров по швейцарской системе с последующим делением команд за несколько групп. Впрочем, реформы в уходящем году приняты не были.

ЯЯя Туре. Закрывает наш алфавит Яя Туре. Известный в прошлом футболист, поигравший за «Барселону» и «Манчестер Сити», полгода провёл в тренерском штабе Андрея Талалаева в «Ахмате». Заработав в России ценный опыт, Туре отправился дальше. Его агент Дмитрий Селюк ожидает, что уже очень скоро Яя примет какой-то клуб как главный тренер.  

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Спартак Москва Челси Шериф Барселона Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед Яя Туре Валерий Карпин Сборная Италии Сборная России Игорь Акинфеев Йоахим Лёв Сборная Франции Кристиан Эриксен Станислав Черчесов Артём Дзюба Суперлига Европы Руй Витория Ашот Хачатурянц Зарема Салихова
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
zurukukkkk
28 Декабря 2021 в 21:29
насчет " золотого мяча"- несколько десятков журналюг определяют номинантов...не учитывая мнение сотен лямов болельщикоа...а каков вообще критерий ,по-которому все решается?
вот насчет" золотой бутсы" кажись, все понятно- кто больше забил- того и тапка!))) ,ну,в крайнем случае,учитывая десяток самых топовых чемпов!..
а так все по портосу: дерусь просто потому,что дерусь!)))
Dneprovskcity
28 Декабря 2021 в 22:12
Я тя умоляю..) Болелы в абсолютном большинстве неадекватны)) У них гениальные(ну или боля-меня) игроки один гном, другой пеналду, третий бревнема, четвертый прости хоспади рукаку и т.д.)) Либо же наоборот слепы в своей любви к своим кумирам) Так что результат мнения болел думается будет гораздо менее объективным, чем журналюг)) Быть может когда-нибудь выведут правильную формулу, но пока имеем что имеем)
Bettega
28 Декабря 2021 в 20:59
чет я на счет Л не понял.. какой сильнейший турнир? какие 1/8 вместо 1/16? че это было?
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