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Канчельскис: «Лучше «Рубина» у Дзюбы вряд ли уже когда-нибудь будет»

28 Декабря 2021 • 18:49 Комментировать

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис считает оптимальным для форварда «Зенита» Артёма Дзюбы вариант с переходом в «Рубин». Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», уверен, что 33-летний нападающий покинет «Зенит» в конце сезона, так как возраст уже сказывается.

«Рубин» — хороший вариант для перехода. Лучше у него вряд ли уже когда-нибудь будет», - заявил Канчельскис Sport24.

Андрей Канчельскис уверен, что Дзюба сможет и дальше забивать, если перейдет в «Рубин», тем более, что главный тренер казанцев Леонид Слуцкий отлично знает сильные и слабые стороны Дзюбы.

Напомним, что контракт Артёма Дзюбы с «Зенитом» действует до 2022 года и может быть продлен на сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Артём Дзюба Андрей Канчельскис
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