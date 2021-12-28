Габулов - новый генеральный директор «Химок»

Как и предполагалось, известный в прошлом вратарь сборной России Владимир Габулов стал генеральным директором «Химок». Ранее данный пост занимал Сергей Анохин, который остается в наблюдательном совете подмосковного клуба.

Габулову 38 лет, он поиграл в «Моздоке», «Динамо», «Алании», ЦСКА, «Кубани», «Амкаре», «Анжи» и тульском «Арсенале», а завершил карьеру в «Брюгге». С 2019 года Габулов возглавлял «Аланию», «Олимп» (Химки) и «Олимп-Долгопрудный».

Также Владимир Габулов попробовал себя и в немного другой сфере, в 2018 году возглавив министерство физической культуры и спорта Северной Осетии