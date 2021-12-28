Итальянский клуб заинтересовался полузащитником «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль, который успешно выступает в аренде за роттердамский «Фейеноорд», попал в сферу интересов одного из представителей итальянского чемпионата.

По информации Calcioline, подписать 24-летнего футболиста хочет «Болонья». «Красно-синие» намерены заранее согласовать переход Тиля в летнее трансферное окно. Таким образом клуб хочет избежать конкуренции в споре за игрока.

Гус забил 16 мячей и сделал три голевые передачи в 30 матчах за «Фейеноорд». Арендное соглашение с голландским топ-клубом рассчитано до завершения сезона-2021/2022.