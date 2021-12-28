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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» ведёт переговоры по трансферу форварда «Славии» эксклюзив

28 Декабря 2021 • 14:32 Комментировать

«Локомотив» запросил у «Славии» информацию по Яну Кухте. Томас Цорн лично связывался с Йири Билеком, спортивным директором «Славии», а также с агентом футболиста Миланом Мартиновичем для обсуждения возможности трансфера уже зимой.

По информации «Евро-Футбол.ру», «Славия» ждет официального предложения из Москвы, но при этом хочет осуществить трансфер летом, тогда как «Локомотив» настаивает на том, что переход должен состояться уже сейчас.

Только очень солидное превышение текущей трансферной стоимости в четыре миллиона евро может заставить пражский клуб передумать. Сам футболист положительно смотрит на переезд в Россию и готов присоединиться к новой команде уже зимой.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Славия Прага Ян Кухта
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