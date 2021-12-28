Агент: «Зенит» должен выплатить отступные, если хочет видеть Сергеева в команде»

Футбольный агент Юрий Штромбергер, который представляет интересы форварда самарских «Крыльев Советов», отреагировал на новость о переходе своего клиента в петербургский «Зенит». Футболист в эти минуты проходит медосмотр в Санкт-Петербурге.

«Клубы договариваются. «Зенит» должен выплатить отступные, если хочет видеть его в команде. Договоренность близко - сегодня-завтра», - поведал агент в разговоре с журналистом Sport24.

В сезоне-2021/2022 Сергеев принял участие в 20 поединках самарского коллектива. Нападающий отметился восемью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.