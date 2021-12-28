Центральный нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба разместил пост в своем инстаграм-аккаунте. Форвард опубликовал список лучших бомбардиров Премьер-лиги в 2021 году на фоне слухов о своем трансфере в казанский «Рубин». В представленном рейтинге Дзюба уверенно занимает первое место.

«Когда говорят, что ты уже не тот», - подписал публикацию футболист.

Сегодня утром появилась информация о переходе в петербургский клуб форварда самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Этот нападающий, скорее всего, будет подписан на замену Дзюбе.