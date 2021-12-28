Орлов - о возможном уходе Дзюбы: «Зенит» хочет перейти на новые рельсы»

Популярный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу возможного ухода нападающего Артёма Дзюбы из петербургского «Зенита». 33-летний футболист может переехать этой зимой в казанский «Рубин».

«Зенит» хочет перейти на новые рельсы. Дыма без огня не бывает. Говорят, они со Слуцким дружны. Для Дзюбы это будет новый вызов», - заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, что срок трудового соглашения Дзюбы с «Зенитом» истекает по окончании нынешнего сезона.

Сегодня, 28 декабря, СМИ анонсировали трансфер форварда Ивана Сергеева в петербургский клуб. Судя по всему, он заменит в команде Дзюбу.